Buca Belediyesi soruşturmasında adli kontrol kararına itiraz
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 kişi hakkında verilen karara itiraz etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 kişiden 42'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest bırakılan 12 kişi için itirazda bulunulduğu bildirildi.
Belediye Başkanı da tutuklanmıştı
İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik 'yolsuzluk' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 1 Haziran'da gözaltına alınan 54 kişiden 42'si tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyordu.