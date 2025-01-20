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Başsavcılıktan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın açıklaması

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığına dair haberlerin ardından, Başsavcılık, Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aydın, ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi
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Başsavcılıktan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın açıklaması
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

"Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sekiz polis ile birlikte çağlayan adliyesi'ne götürüldü

Alınan bilgilere göre Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. CHP genel başkan yardımcıları da adliyeye gitti.

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