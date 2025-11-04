  1. Ekonomim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş hakkındaki dile getirdiği “yurt dışına kaçtığı” yönündeki iddiaları reddettiği öne sürüldü.

Başsavcılıktan Özgür Özel'in "Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı" iddiasına yanıt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına dayanak gösterdiği Aziz İhsan Aktaş’ın “yurt dışına kaçtığı” yönündeki iddiaları yalanladı.

CHP lideri Özel, İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra "etkin pişmanlık" kapsamında ifade veren ve tahliye edilen, daha sonra da ev hapsi kaldırılan, "örgüt lideri" olduğu belirtilen Aktaş ile ilgili "Yurt dışına kaçtığı" yönünde iddiaların bulunduğunu dile getirdi.

T24’ün aktardığına göre gazetecilere bilgi veren Başsavcılık, Özel'in iddiasıyla ilgili olarak, "Doğru değil" dedi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Aktaş ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir.

Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor.

4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır. O 4 yıldan yargılanan 4 yıllık cezayı alsa yattığı süre neredeyse alacağı cezaya denk geliyor. Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız."

