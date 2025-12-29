  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Başsavcılık’tan Sadettin Saran’ın "Özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı” haberlerine açıklama
Takip Et

Başsavcılık’tan Sadettin Saran’ın "Özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı” haberlerine açıklama

Adli Tıp'ta verdiği testte saçında kokain tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın bağımsız kuruluşa verdiği teste ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Dosyaya ulaşan yeni bir rapor yok" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başsavcılık’tan Sadettin Saran’ın "Özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı” haberlerine açıklama
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe Başkanı Sadettin'in Saran'ın bağımsız kuruluşta verdiği test sonuçlarının negatif çıktığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Dosyaya ulaşan yeni bir rapor yok” dedi.

Savcılığın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

“Şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin 'Özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur.”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGündem
Uyuşturucu soruşturması genişliyor: Bazı ünlüler için özel oda tahsisi iddiasıUyuşturucu soruşturması genişliyor: Bazı ünlüler için özel oda tahsisi iddiasıGündem
Uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş dahil üç kişi adliyeye sevk edildiUyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş dahil üç kişi adliyeye sevk edildiGündem