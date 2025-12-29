Başsavcılık’tan Sadettin Saran’ın "Özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı” haberlerine açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe Başkanı Sadettin'in Saran'ın bağımsız kuruluşta verdiği test sonuçlarının negatif çıktığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Dosyaya ulaşan yeni bir rapor yok” dedi.

Savcılığın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

“Şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin 'Özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur.”