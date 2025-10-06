Başsavcılıktan 'Serdar Öktem' açıklaması: 6 şüpheli yakalandı, ikisi 18 yaş altında

İstanbul Şişli'de aracına maskeli şüpheliler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenen avukat Serdar Öktem, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

6 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şüphelilerden ikisinin 18 yaş altında olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "6/10/2025 (bugün) tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında;

Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altında

Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur" denildi.

Ormanlık alanda bulundu

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırıda kullanılan aracı Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu.