Başsavcılıktan "Ultimatom" hesabına erişim engeli
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformundaki "Ultimatom" adlı hesabı erişime engellendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X sosyal medya platformunda bulunan "Ultimatom" (@ultimatoms) rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "217/A" maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden ilgili hesabın erişime engellenmesi talebinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, hakimliğin kararı doğrultusunda anılan hesabın 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı bilgisi verildi.