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Başvuru kabul edildi: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor!

Son dakika haberine göre, Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin başvuru kabul edildi.

Haber Merkezi
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Başvuru kabul edildi: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor!
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Türkiye'de işlenen en korkunç kadın cinayetlerinden biri olan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin başvuru kabul edildi.

Konuya ilişkin açıklama Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den geldi.

Epözdemir şu açıklamayı yaptı:

"Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur. "

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