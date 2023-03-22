Başvuru süresi doluyor: AK Parti'den milletvekili aday adayları kim?

AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün bitiyor. Teşkilat temayül yoklamasının ardından aday adayları MYK ve MKYK üyelerinden oluşan alt komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Milletvekili aday adayları için 25 Mart Cumartesi günü teşkilat temayül yoklaması yapılacak.

Peki AK Parti'den milletvekili aday adayları kim?

Samsun'da Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olmak için başvurdu.

Babası tarafından Recep Tayyip ismi konulan genç, 14 Mayıs'ta AK Parti Samsun Milletvekili olmak için AK Parti'ye başvurdu. Samsun'dan milletvekili aday adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, gençliğin derdine derman olmak istediğini ve buna talip olduğunu söyledi.



Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık olarak 10 senedir teşkilatlarda büyüdüm diyebilirim. Samsun’da lise teşkilatında, Rize’de üniversite teşkilatında, 2 senedir de aktif olarak Samsun il gençlik kolları yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyeliği yapmaktayım. Babamda burada Ak Parti ile beraber 2002 yılında teşkilatla tanıştı. Ondan gelen bayrağı bizde devraldık." diye konuştu.

Antalya'da AK Parti MKYK Üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.



Elazığ'da İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden Selahattin Özsoy, AK Parti Elazığ Milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Kütahya Belediye Başkanı Adil Biçer'in AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Adil Biçer'den boşalan Simav Belediye Başkanlığı'na Fatih Kalay getirildi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Gazeteci Deniz Çağan ve Eğitim Bir-Sen Kayseri eski Şube Başkanı Aydın Kalkan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Samsun Tekkeköy'de Muhammet Üstün, Emrah Baştan, Serhat Erail ve Ömer Naci Yılmaz, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törenle milletvekilliği aday adaylıklarını açıkladılar.

Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Safa Toraman, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Kocaeli'nin en genç milletvekili aday adayı olan Toraman, "Benim seçmen adayım gençler olacak. Ben hepsini temsilen meclise girmek istiyorum. Hepsinin temsilcisi olma yolunda ilerlemek istiyorum" dedi.

Aydın'da iş insanı Ramazan Subaşı, iş insanı Rıdvan Eşin ve AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Demet Pilevneli AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.

Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Bilal Demir, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti. Sayan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından görevinden istifa etti. Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, AK Parti'den milletvekilli aday adayı olmak için başvurdu.

Elazığ'da AK Parti gençlik teşkilatının çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Hasan Murat Öz milletvekiliği aday adaylığı için başvurdu.

Zonguldak'ta AK Parti Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcıoğlu, görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

(İHA)