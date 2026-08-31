Batan feribot icradan satın alınmış!

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Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos 2026’da hareket eden FİLO JET isimli katamaran tipi yolcu gemisi, limanın yaklaşık 4 deniz mili açığında su almaya başlayarak alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu açıklanırken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı ve 18 kişinin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

Kazanın ardından geminin geçmişi ve sefer öncesindeki denetim süreci de gündeme geldi.

2000 yılında Fransa’da inşa edildi

ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre 2000 yılında ilk adı IRIS JET olan gemi Fransa’da inşa edildi. 42,8 metre uzunluğunda ve 10,6 metre genişliğindeki çift motorlu katamaran tipi yolcu gemisi, inşa edildiğinde 6 bin 308 beygir gücüne ve 35 deniz mili, yani yaklaşık 64,82 kilometre hıza sahipti.

Gemi, 2000-2003 yılları arasında Akdeniz içinde çeşitli güzergahlarda çalıştı. 2003 yılında ise ilk defa Antalya-Girne arasında sefer yapmak amacıyla Türk karasularına geldi.

Ancak gemi bu hat yerine Taşucu-Girne arasında birkaç sefer yaptı. Ardından yaşanan parasal sorunlar nedeniyle haczedildi.

İcradan 2 milyon 425 bin dolara satıldı

Haciz işleminin ardından gemi, 2008 yılında Silifke İcra Müdürlüğü aracılığıyla 2 milyon 425 bin dolara satıldı.

Bu satışın ardından gemi Yunan adaları arasında çalışmaya devam etti ve 2018 yılına kadar bu bölgede hizmet verdi.

HADO projesiyle yeniden Türkiye’ye döndü

Gemi, 2018 yılında HADO (Hatay Deniz Otobüsü) projesi kapsamında yeniden Türk karasularına döndü. Ancak bu kez de yaşanan parasal sorunlar nedeniyle hatta giremedi ve tekrar Yunan adalarına döndü.

Daha sonra gemi, 2025 yılında Türk Loydu denetiminde kapsamlı bir denetim ve tamirden geçirildi. Ardından FİLO JET adını alan gemi Türk bayrağına geçti ve yeniden Taşucu-Girne seferlerine başladı.

FİLO Denizcilik'in sefer programında da FİLO JET'in 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00'de Girne-Taşucu hattında sefer yapacağı bilgisi yer alıyordu.

Facianın ardından kaptan ve mürettebat gözaltında

Geminin 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan çıkmasının ardından limanın yaklaşık 4 deniz mili açığında facianın meydana gelmesi, sefer izni ve denetim süreçlerini de gündeme taşıdı.

Kazanın ardından kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınarak Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürerken, geminin neden su aldığı ve alabora olduğu henüz kesinleşmiş değil. Yetkililer olayla ilgili adli soruşturmayı sürdürüyor.

“Seyire çıkışta tüm sorumluluk kaptandadır”

Geminin geçmişine ilişkin verilen bilgilere göre, seyire çıkışta temel sorumluluğun gemi kaptanında olduğu değerlendiriliyor. Kısmi sorumluluk ise bölgede kötü hava şartlarının bulunması halinde, sefer iznini veren Girne Liman Başkanlığı açısından da gündeme gelebilecek bir konu olarak değerlendiriliyor.

Bu çerçevede gemiye son denetimi yapan ilgililerin ve Türk Loydu'nun gerçekleştirdiği denetimlerin de incelenmesinin, hangi unsurların denetlendiğinin ortaya konulmasının faydalı olacağı belirtiliyor.

Kazanın ardından özellikle geminin 2025 yılında geçirdiği kapsamlı denetim ve tamir sürecinin, Türk bayrağına geçişinin ve yeniden Taşucu-Girne seferlerine başlamasının da soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.