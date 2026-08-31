Batan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı: Meteoroloji verisinde sıkıntı yoktu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Gemi Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra su almaya başladı

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket etti.

Gemi, hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaptan ve mürettebat mahkemeye çıkarıldı

Kazanın ardından gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.

Hakim, duruşmanın söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11:30'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Gemi kaptanı ifadesinde ne dedi?

Sputnik'te yer alan habere göre gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan etti.

Kaptan ve mürettebat, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme belge ve teknik veri istedi

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.