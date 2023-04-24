Batarya teknolojilerinde Avrupa’nın üretim üssü olacağız

Ali ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin ilk yerli otomobiline güç vermek için inşa edilecek Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının inşaatı resmen başladı. Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsünün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. Temel atma töreni programı kapsamında ilk olarak Gemlik İskele Meydanı’nda halka seslenen ve müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evlerinde üretim yapan ve internette satan esnafımızın vergi muafiyetini 320 bin TL'den 700 bin TL'ye çıkardık.

Ayrıca basit usuldeki esnafımızı gelir vergisinden muaf tutmuştuk. 837 bin esnaf bundan yararlanıyordu. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Ticari araçlarını yenileyecek esnaf da aynı cins taşıtını yenilerken ÖTV ödemeyecek” ifadelerini kullandı.

“30 milyar TL’lik yatırım”

Gemlik’teki mitingin ardından Togg kampüsüne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir.

Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg’da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. 30 milyar TL’lik bu yatırımın Şimdiden Bursa’mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa’nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Bugün Türkiye’nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz” diye konuştu.

2024’te tamamlanacak

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak. Siro, Türkiye'nin yerli otomobili Togg’un yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.