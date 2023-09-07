  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Batı Anadolu'da kuvvetli sağanak uyarısı
Takip Et

Batı Anadolu'da kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Anadolu'daki bazı kentlerde, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Aksaray'da selde kaybolan bebeği arama çalışmaları sürüyor

Yağış Haberleri

Aksaray'da selde kaybolan bebeği arama çalışmaları sürüyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
yağış