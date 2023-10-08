Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev ilan edildi
İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirdi.
Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine tepki için genel grev ilan edildiğini belirtti.
Tepki olarak esnafın kepenk kapattığını ifade eden Ebu Yusuf, Gazze'ye saldırılardan ötürü Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kaydetti.
Yerel kaynaklar ise Batı Şeria'da bankaların da kapılarını kapattığını, sokaklardaki hareketliliğin azaldığını aktardı.
Öte yandan Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği bildirildi.
Doğu Kudüs'te de Filistinli esnafın kepenk kapattığı kaydedildi.