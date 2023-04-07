Batı Şeria'da silahlı saldırı: İki Yahudi yerleşimci öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimcinin öldürüldüğü, birinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Vadisi'ndeki yasa dışı Hamra Yahudi yerleşim yeri yakınlarında bir araca silahlı saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, ordu birliklerinin çevrede arama çalışmaları başlattığı belirtildi.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da silahlı saldırıya uğramış bilinci kapalı üç ağır yaralıya müdahale ettiklerini açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise saldırıda 2 kişinin öldüğünü, bir kişinin ağır yaralandığını aktardı.

Filistin kaynakları, saldırıya uğrayanların Yahudi yerleşimciler olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada, silahlı saldırıya uğrayan aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Eriha ve Ürdün Vadisi giriş çıkışlara kapatıldı

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırının ardından İsrail ordusu, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kenti ile Ürdün Vadisi bölgesini giriş çıkışlara kapattı.

Kentin çevresinde askeri kontrol noktaları kuran İsrail güçleri, söz konusu noktalarda Filistinlilerin araçları için kapsamlı arama başlattı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.