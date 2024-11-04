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Batman Belediyesi önünde gerginlik: 9 kişi gözaltına alındı

Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polis ekiplerine direnen 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Batman Belediyesi önünde gerginlik: 9 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılması üzerine karara tepki gerekçesiyle aralarında görevden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de bulunduğu bir grup, belediye binası önünde toplandı.

9 kişi gözaltında

Belediye binasına girmeye çalışan gruba, burada güvenlik önlemi alan polis ekiplerince izin verilmedi.

Uyarıya rağmen belediye binasına girmek isteyen gruptan polise mukavemet gösteren 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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