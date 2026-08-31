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Batman faciasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Dumandan etkilenen çok sayıda kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerden birinin de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Bakan Şimşek'in acı haberi G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için gittiği ABD'de de aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Batman faciasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ardından salonu kısa sürede yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salonda bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

YangındaHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni Emine Yağri (42) ile Şaziment Sarıoğlu (44) hayatını kaybetti. Olayda Pelda Taş (43), Rana Taş (11), Zeynep Taş (11), Arin Su Taş (10), Ekin Taş (8), Zümrete Bozkurt (64), Gülsüm Öztekin Tunç (27), Gamze Mira Altay (28), Gülsemin Ayaz (24) ve Eslem Adanır (10) ile itfaiye erleri Hüseyin Güzel ve Sefa Bozkurt Adanır dumandan etkilenerek yaralandı.

Batman faciasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti - Resim : 1
Şaziment Sarıgül (sağda)- Emine Yani (solda)

Ağır yaralı avukat kurtarılamadı

Yaralılardan durumu ağır olan avukat Gülsüm Öztekin Tunç (27), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un hayatını kaybetmesiyle yangındaki can kaybı 3'e yükseldi.

Batman faciasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti - Resim : 2
Gülsüm Öztekin Tunç

3 kişi gözaltına alındı

Diğer yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 personel gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman faciasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti - Resim : 3