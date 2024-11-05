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Batman Valiliği duyurdu! 6 polis yaralandı, 67 gösterici gözaltına alındı

Batman Valiliği, kentte yaşanan olaylarda 6 polisin yaralandığı, 67 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Batman Valiliği duyurdu! 6 polis yaralandı, 67 gösterici gözaltına alındı
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Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak 04.11.2024 tarihinde görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkanvekili görevlendirilmesi sonucunda yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 67 şahıs gözaltına alındığı belirtildi.

6 polis yaralandı

Açıklamada, "Söz konusu olaylarda görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik taşlı ve fiziki saldırılar sonucunda, görevli 6 polisimiz yaralanmış olup; 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA aracı zarar görmüştür. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

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