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Batman'da 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

Batman'da durdurulan yolcu otobüste bulunan yabancı 4 şüphelinin midesinde parçalar halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Haber Merkezi
DHA
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Batman'da 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
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Batman'da 4 şüphelinin midesinde parçalar halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, kontrol amacıyla hastaneye götürdü.

İncelemede, şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Batman'da 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı - Resim : 1

Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı - Resim : 2

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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