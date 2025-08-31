Batman'da asansör faciası! 1 kişi yaşamını yitirdi: 2 kişi gözaltına alındı

Batman'da, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen bir asansör kazasında 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde, Eroğlu'nun 3'üncü kattaki evine çıkmak için bindiği binanın dışına monte edilmiş asansörde yaşandı.

Asansörün halatının aniden kopması sonucu, içerisinde bulunan Eroğlu ile birlikte zemine çakıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

2 kişi gözaltına alındı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında asansörü yaptıkları tespit edilen O.N. (40) ile A.N'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.