Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 kişi yaşamını yitirdi

Batman’ın Sason ilçesinde, bilirkişi ekibini taşıyan ve sürücüsünün kimliği ile plakası henüz belirlenemeyen araç şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan kamu görevlilerinden 5 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin isimleir ise şöyle:

Ali Yılmaz, Mustafa Serdar Akgündüz, Fesih Barut, Alper Mehmet Cabir ve Mazlum Yılmaz.

Batman Valiliği açıklama yaptı

Batman Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Sason ilçesinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği bildirildi.

İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."