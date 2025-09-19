  1. Ekonomim
Batman'da dört kişilik aile silahlı saldırıda hayatını kaybetti: 10 kişi tutuklandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 14 Eylül'de sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe ve çocukları Elanur ve Akıncan Şanlı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10’u tutuklandı

Batman’da dört kişilik aile silahlı saldırıda hayatını kaybetti: 10 kişi tutuklandı
Batman’da anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü silahlı saldıya ilişkin gözaltına alınan 24 kişiden 10’u tutuklandı.

Beşiri ilçesinde 14 Eylül gece saatlerinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 65 yaşındaki Mehmet Şanlı ve 43 yaşındaki eşi Takibe ile dokuz yaşındaki Elanur ve altı yaşındaki Akıncan Şanlı’nın öldüğü olaya ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlandı.

Batman Adliye’sine sevk edilen şüphelilerden 6’sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 18 kişi nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 8’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

