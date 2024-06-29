Batman'da görüldü: Dev etçil çekirge şaşkına çevirdi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangın alanında incelemelerde bulunan ekipler, yangında telef olmuş 20 santimetre büyüklüğünde dev etçil çekirge gördü.

Dev etçil çekirgeyi eline alarak bir süre inceleyen ekipler, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra ortaya çıktığını, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.



