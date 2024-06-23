Batman'da petrol kuyusunda yangın!

Batman'da Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'na (TPAO)'ya ait Yazılı köyü petrol sahasında özel bir firmaya ait olan tankerde yangın çıktı.

Petrol transferi yapıldığı sırada çıkan yangın petrolün stok yapıldığı 2 tanka da sıçradı.

Yangın sırasında 2 kez patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Kozluk Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale geldi.

Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yazılı köyünde TPAO’ya ait yakıt dolu dorse ve iki petrol kuyusu alev aldı.İtfaiye Birim Ekiplerimizin müdahalesi ile yangın, yarım saat süren bir çalışma ile kontrol altına alındı. Gayretlerinden ötürü ekiplerimizi kutlar,bir daha böyle faciaların yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.