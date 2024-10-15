Batman’daki çocuk istismarı soruşturmasında yeni talimat! Bakanlık takipsizlik kararına itiraz etti

Batman’ın Kozluk ilçesinde evinin önündeki ipte asılı halde bulunan 9 yaşındaki çocuğa ilişkin “cinsel istismar” iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla Bakanlık, mahkeme kararı çıkar çıkmaz itiraz etti.

Bakanlığın itirazı üzerine soruşturmanın yeniden başlatıldığı, Bakanlığın konuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

İpte asılı bulunmuştu

Batman’ın Kozluk ilçesinde yaşayan ve Ocak 2024'te evinin önündeki ipte asılı halde bulunmuştu. Kız çocuğu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sosyal medyada çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarının ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca da bir açıklama yapıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir gözaltı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"07/01/2024 günü Batman ili Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilmektedir. Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

Çocuğun tedavisi sona erdi

Olayın üzerinden geçen 9 ayın ardından hastanede tedavisi sona eren çocuğun konuşma yetisini kaybettiği ve yatağa bağlı kalacak şekilde yaralandığı belirtildi.

Savcılığın kararı tartışmalara neden olmuştu

Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararında, "Olay günü mağdur ile aynı ikamette bulunan annesinin ve kardeşlerinin beyanları ile olayın meydana geldiği yerin özellikleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mağdurun oyun oynarken bahçelerindeki direkte asılı halde bulunan ipi oyun maksadıyla boynuna dolaması sonucunda olayın gerçekleştiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Sera Kadıgil Meclis gündemine taşımıştı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Batman’ın Kozluk ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun evinin önünde ipte asılı bulunmasının ardından istismar şüphesi ile başlatılan soruşturmanın kapatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle iki soru önergesi verdi.