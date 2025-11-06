Batuhan Çolak kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Çolak neden ifadeye çağrıldı?

İBB soruşturması devam ederken, yüzlerce kişi ifadeye çağrılırken bazı kişiler ise tutuklandı. Henüz çok kısa süre önce Ekrem İmamoğlu’nun oğlu ve babası ifadeye çağrılmıştı.

Şimdi ise bazı gazeteci isimler de ifadeye çağrılan farklı isimler oldu. Bunlardan biri de Batuhan Çolak.

Peki Batuhan Çolak kimdir, neden ifadeye çağrıldı, mesleği ne?

BATUHAN ÇOLAK KİMDİR?

1986 İstanbul doğumlu Batuhan Çolak, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2009’da mezun oldu. 2010’da ATV Ankara Haber Merkezi’nde editör olarak profesyonel gazeteciliğe başladı.

Aynı yıl Gazi Üniversitesi Grafik Tasarımı Anasanat Dalı’nda yüksek lisansa başladı ve 2014’te tamamladı.

MEDYA KARİYERİ

Lisans eğitimi sürerken, 2006’da Haberdokuz adlı internet haber sitesini kurdu ve 2014’e dek yönetti. 2013’te yayımlanan “Terör Kıskacında Üniversiteler” kitabında Türkiye’de üniversitelerde yaşanan terör olgusu ve marjinal grupların faaliyetlerini ele aldı.

İŞ KARİYERİ

-Yeniçağ ve Aykırı dönemleri

2016’da Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazarlığına başlayan Çolak, ilerleyen dönemde gazetenin internet genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Çolak’ın Mart 2020’de ise görevine son verildi; Nisan 2020’de Aykırı adlı internet haber sitesini kurarak genel yayın yönetmenliğini sürdürmeye başladı.

BATUHAN ÇOLAK NEDEN İFADE VERECEK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’deki “yolsuzluk” iddiası kapsamında yürüttüğü soruşturmada, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınmasına karar verildi. Soruşturma çerçevesinde “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamaları yöneltildi. Gazeteciler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veriyor.