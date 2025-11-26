  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Batum'da 'Barış Boyun' suç örgütünün 2 üyesine gözaltı
Takip Et

Batum'da 'Barış Boyun' suç örgütünün 2 üyesine gözaltı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Acara Polis Departmanı ile Devlet Güvenlik Servisi ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren "Barış Boyun" suç örgütünün 2 üyesinin Batum’da gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Batum'da 'Barış Boyun' suç örgütünün 2 üyesine gözaltı
Takip Et

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da "Barış Boyun" suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Boyun" suç örgütünün 2 üyesinin Batum’da gözaltına alındığı ifade edildi.

Batum'da 'Barış Boyun' suç örgütünün 2 üyesine gözaltı - Resim : 1

Gözaltına alınan şahısların Türk vatandaşları S.T. (26) ve F.G. (24) olduğu belirtildi. Polis ve Devlet Güvenlik Servisi personelinin ortak operasyonunda, şüphelilerin üzerinde ve geçici olarak kaldıkları evde "MDMA (ekstazi)", esrar, pregabalin ve gabapentin gibi çeşitli uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ele geçirildiği aktarıldı.

Şüphelilerin büyük miktardaki narkotik ve psikotrop içerikli maddeleri yasa dışı şekilde temin etmek ve bulundurmakla suçlandığı kaydedildi.

Batum'da 'Barış Boyun' suç örgütünün 2 üyesine gözaltı - Resim : 2

Soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu’nun 260 ve 261’inci maddeleri kapsamında devam ettiği, Türkiye’de faaliyet gösteren "Barış Boyun" suç örgütünün diğer üyelerinin de tespiti için operasyonel ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gündem
Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası: Tutukluluğu devam edecek
Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası: Tutukluluğu devam edecek
Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı (Video)
Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı (Video)
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Tekirdağ’da lodos engeli: Balıkçılar denize açılamadı
Tekirdağ’da lodos engeli: Balıkçılar denize açılamadı
Mardin'de 3 kişilik ailenin sır ölümü: Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu
Mardin'de 3 kişilik ailenin sır ölümü: Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu
Zeydan Karalar hakkındaki iddialara cevap verdi: Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?
Zeydan Karalar hakkındaki iddialara cevap verdi: Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?