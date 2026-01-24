Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.'nin yaptığı organize suç örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin, suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, 'Adam öldürme', 'Yağma', 'Yaralama' ve 'İş yeri kurşunlama' suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, "Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.