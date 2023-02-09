Baykar'dan deprem bölgesine 656 milyon TL yardım
Baykar, dört günde deprem bölgesine gönderdiği insani ve nakdi yardımların tutarının 655 milyon 771 bin 721 TL'ye ulaştığını açıkladı
Türkiye'nin dört bir yanından halk deprem bölgesine hem nakdi hem de ayni yardımlar için seferber olmuşken diğer yandan Türkiye'nin dev şirketlerinden de dikkat çeken yardım paketleri devreye sokuluyor.
Baykar, deprem sonrası birinci ve ikinci günde 105 milyon 771 bin 721 TL'lik insani, üçüncü ve dördüncü günlerinde ise 550 milyon TL'lik nakdi yardım olmak üzere dört günde deprem bölgesine toplam 656 milyon TL'lik bir yardım gönderdiğini açıkladı.
Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden bugün yaptığı açıklamada, "Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL’lik bir nakdi yardımı daha AFAD’a ilettik. Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.
Baylar, depremden sonraki günlerde şu yardımlarda bulunmuştu:
1. GÜN:
581 jeneratör
7040 adet gıda kolisi
4440 paket bebek maması
255.416 kutu konserve gıda
202.841 parça kıyafet
13.504 adet hijyen malzemesi
20.075 adet battaniye
100.000 adet powerbank, el feneri ve pil
10.154 adet uyku tulumu
2. GÜN:
1000 adet jeneratör
700.000 bin adet konserve
118.666 parça her yaş grubuna yönelik kıyafet
3. GÜN:
AFAD'a 250.000.000 TL nakdi bağış
4. GÜN:
AFAD'a 300.000.000 TL nakdi bağış