Baykar'dan deprem bölgesine 656 milyon TL yardım

Türkiye'nin dört bir yanından halk deprem bölgesine hem nakdi hem de ayni yardımlar için seferber olmuşken diğer yandan Türkiye'nin dev şirketlerinden de dikkat çeken yardım paketleri devreye sokuluyor.

Baykar, deprem sonrası birinci ve ikinci günde 105 milyon 771 bin 721 TL'lik insani, üçüncü ve dördüncü günlerinde ise 550 milyon TL'lik nakdi yardım olmak üzere dört günde deprem bölgesine toplam 656 milyon TL'lik bir yardım gönderdiğini açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden bugün yaptığı açıklamada, "Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL’lik bir nakdi yardımı daha AFAD’a ilettik. Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.

Baylar, depremden sonraki günlerde şu yardımlarda bulunmuştu:



1. GÜN:

581 jeneratör

7040 adet gıda kolisi

4440 paket bebek maması

255.416 kutu konserve gıda

202.841 parça kıyafet

13.504 adet hijyen malzemesi

20.075 adet battaniye

100.000 adet powerbank, el feneri ve pil

10.154 adet uyku tulumu

2. GÜN:

1000 adet jeneratör

700.000 bin adet konserve

118.666 parça her yaş grubuna yönelik kıyafet

3. GÜN:

AFAD'a 250.000.000 TL nakdi bağış

4. GÜN:

AFAD'a 300.000.000 TL nakdi bağış