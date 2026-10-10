Bayraklı Belediyesi operasyonu: Eski Başkan Sandal ve oğlu dahil 15 kişi tutuklandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Rüşvet" ve "İhaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, geçtiğimiz salı günü İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 47'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

43 şüpheli adliyede

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 43 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı Doğu Cem Güneş, eski BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S., İzmir Büyükşehir Belediyesi şube müdürleri A.A. ve O.Ç.Ş. ile Serdar Sandal’ın oğlu Yağız Sandal da yer aldı.

Eski başkan ve oğlu cezaevine gönderildi

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal ile Doğu Cem Güneş, Aziz Pazarlıoğlu, Sinan Demirkaya, Ramazan Özgür, Veysel Vafi Darga, Hulusi Başaran, Şehriban Akı, Buket Ceylan, Osman Akseki, Gaffar Akkel, Halil Ulusal ve Murat Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.Ö, M.F.E, N.S, N.D, S.A, S.G, E.P, G.F.K, ve R.E.E.'nin de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Başsavcılık'tan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sürece ilişkin yapılan açıklamada, 47 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilerek; "15 şüpheli tutuklanmış, 22 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince, 6 şüpheli ise kolluk birimindeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.