Bayram bitti, okullar açıldı; İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı ve ara tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul’un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

İşlerine gitmek isteyen bazı sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Ara tatilin bitmesinin ardından okul servislerinin de yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri de Cevizlibağ D-100 Karayoluydu. Edirnekapı istikametine gitmek isteyen sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yoğunluk yüzde 63'e çıktı

Saat 08.00 itibariyla İBB trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü. Saat 09.00 itibariyle ise yoğunluk kent genelinde 58 oldu.Anadolu Yakası'nda yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 67 olurken, Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.