Son dakika... Bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkıyor: Meclis'e sunuldu!

ANKARA (EKONOMİ)

AK Parti Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 18 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 16.5 milyon civarında emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerindeki artışta yasa teklifinde yer aldı. Yapılan düzenlemeye göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 3’er bin lira lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye yükseltildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa teklifine ilişkin düzenlediği basın toplantısında bütçe dengelerini de dikkate alarak emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını belirterek, bayram ikramiyelerindeki artışın 30 milyar liranın üzerinde bir rakama karşılık geldiğini söyledi.

Yasa teklifi ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda da değişikliğe gidiliyor. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odalarının ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin genel kurul toplantı çağrıları resmi internet sitelerinden duyurulabilecek. Meslek ruhsatnamesini bir başkasına bedelli veya bedelsiz olarak kullandırdıkları tespit edilen meslek mensupları ile başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak beyanname düzenleyen, imzalayan ya da gönderen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilecek. Disiplin cezaları, cezanın kesinleştiğinin meslek mensubuna bildirilmesinden sonra uygulanacak.

Doğum yardımı yeniden düzenleniyor

Kanun teklifi ile doğum yardımları yeniden düzenleniyor.1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye’de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya beş yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Doğum yardımı ödemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilecek.

Yabancı plakalı araçlar geçiş ücretini ödemeden ülkeyi terk edemeyecek

Kanun teklifinde yer alan diğer bir maddeye göre; özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların, ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında ödeme yapmaları zorunlu hale getiriliyor. Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlar cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden ülkeyi terk edemeyecek. Gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek. Tahsil edilen tutarların yüzde 60’ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40’ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe aktarılacak.

Karayolu Taşıma Kanununda cezalar artırılıyor

Karayolu Taşıma Kanununda yapılan düzenlemeyle cezalarda artırıma gidiliyor. Yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara 17 bin TL’den 170 bin liraya kadar, yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek. Taşıma hizmeti yapmaktan kaçınanlara verilecek cezanın üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılıyor. Eksik, yanlış, yanıltıcı veya usulsüz belge kullanarak taşıma yapanlardan taşıt sahibine veya şoförüne 5 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Cumhurbaşkanının maaşına düzenleme

Kanun teklifi 3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanunun adı "Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun" şeklinde değiştiriliyor. Ayrıca “Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanına mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamının yüzde 5 fazlası aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenek olarak verilir“ fıkrası ekleniyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 43’ncü maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları da “Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 140.690 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanır” şeklinde düzenlendi.

Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle, vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin EPDK tarafından belirli periyotlarla gözden geçirilmesine ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Kanun teklifinde yer alan diğer bir maddeye göre, mülkiyeti Hazineye ait olup, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarına bedelsiz olarak devredilmiş olan taşınır ve taşınmaz mallar ile haklar tasfiye sürecine dâhil edilmeyecek ve Hazineye intikali sağlanacak. Yasa teklifi ile Türkiye Varlık Fonunun denetim raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine ilişkin süreler de yeniden belirleniyor.