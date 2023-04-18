Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2023 Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Bayrama sayılı günler kala SSK emeklilerinin ikramiye ve aylıklarının ödemesi tamamlandı. Bağ-kur ve emekli sandığı üzerinden emekli aylığı alan vatandaşlar ise ikramiye ve aylıklarının ne zaman ödeneceğini sorguluyor.

Bağ-kur tahsis numalarına göre bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye devam edecek. Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK'lıların emekli maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri tamamlandı.

Bağ-kur'lu olan ve ödeme günü 27, 28 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamındakilere ne zaman ödeme yapılacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.