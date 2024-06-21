Bayram öncesi ATM'ler doldu taştı: Piyasada banknot rekor kırdı

Kurban Bayramı tatili öncesi ATM'lerde büyük yoğunluk yaşandı. Bu nedenle piyasada banknot miktarı bir haftada 91,9 milyar TL'lik artışla 681,1 milyar TL'ye ulaştı ve yeni zirvesini gördü.

Her bayram tatili öncesinde olduğu gibi son kurban bayramı tatili öncesinde de tedavüldeki banknot miktarında (emisyon) patlama yaşandı.

Vatandaşlar, bayram tatili sırasındaki harcamaları için ATM'lerden yoğun olarak nakit çekti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, emisyon, 8-14 Haziran haftasında 91,9 milyar TL'lik rekor artışla 681,1 milyar TL'ye ulaştı ve tarihi zirvesini yeniledi.

Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasına rağmen enflasyonla birlikte emisyon da artırıyor.

İki ay önceki ramazan bayramı tatili öncesindeki haftada emisyon, 63,7 milyar TL artışla 552,5 milyar TL'ye ulaşmıştı.

2023'te kurban bayramı tatili öncesindeki haftada da emisyon 79,4 milyar TL artışla 515 milyar TL'yi görmüştü.

Mayıs sonu itibarıyla tedavüldeki 4,8 milyar adet banknot içinde yüzde 44,5'le en yüksek payı 200 TL'lik banknotlar almış durumda.

Yüzde 21,9'luk payla 100 TL'lik banknotlar ikinci, yüzde 8,1'lik payla 50 TL'lik banknotlar üçüncü sırada bulunuyor.

Son aylarda vergi incelemelerinin artışı, kayıt dışı mal ve hizmet ticareti yapanların banka üzerinden IBAN ya da hesap numarası ile para gönderiminden kaçınmasına neden olmaya başladı.

Bayram öncesi hızlı banknot talebi artışında, geleneksel bayram etkisi dışında banka hesabına para gönderiminden kaçınılmasının da etkisi olabilir.