  Bayram öncesi baklavada 'bezelye' uyarısı: Dışarıdan anlaşılması zor
Bayram öncesi baklavada 'bezelye' uyarısı: Dışarıdan anlaşılması zor

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Ekrem Keskin, Ramazan Bayramı öncesinde bazı üreticilerin maliyeti düşürmek için fıstıklı baklavaya bezelye karıştırabildiğini belirterek, uyarılarda bulundu. Keskin, bayram öncesi Antep fıstıklı baklavanın kilosunun 1750 TL ile 2 bin TL, cevizli baklavanın 550 ile 600 TL arasında olduğunu, güvenilir ve ruhsatlı işletmelerden alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Ekrem Keskin, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı üretiminin hız kazandığını belirterek, vatandaşlara merdiven altı üretim konusunda uyarılarda bulundu.

Bayram hazırlıkları kapsamında imalathanelerde yoğun mesai yapıldığını belirten Keskin, bazı üreticilerin maliyeti düşürmek için Antep fıstıklı baklavada hileye başvurabildiğini söyledi.

"Anlaşılması zor"

Baklava üretiminde en çok karşılaşılan hilelerden birinin fıstık yerine farklı ürünlerin kullanılması olduğunu belirten Keskin, "Bazı yerlerde fıstığın içine bezelye karıştırıldığı görülebiliyor. Vatandaşın bunu dışarıdan anlaması çok zor. Bu yüzden tatlıların güvenilir ve ruhsatlı işletmelerden alınması gerekiyor" diye konuştu. Vatandaşların merdiven altı üretim yapan yerlerden alışveriş yapmaması gerektiğini vurgulayan Keskin, "Girişinde Pastacılar Odası logosu bulunan işletmelerden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Şu anda tatlılarımız imalathanelerimizde itinayla hazırlanıyor. Yoğunluk yaşanmaması için siparişler paketlenip hazır hale getiriliyor" dedi.

"En çok tercih edilen yine baklava"

Baklava fiyatlarının kullanılan malzemeye göre değiştiğini belirten Keskin, "Tatlıların kilosu ortalama 550 ile 2 bin TL arasında değişiyor. Antep fıstıklı baklavada ise maliyet daha yüksek. Çünkü Antep fıstığının kilosu şu anda yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 TL civarında. Antep fıstıklı baklavanın kilosu ortalama 1750 ile 2 bin TL arasında değişiyor. Cevizli baklava ise 550 ile 600 TL civarında satılıyor" diye konuştu. Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlısının baklava olduğunu kaydeden Keskin, "Baklava, sarı burma, bülbül yuvası, kadayıf, midye tatlısı ve katmer gibi birçok çeşidimiz var. Ancak bayramlarda en çok tercih edilen yine baklava" dedi.

Sıfır araç alacaklar dikkat! Hangi markada ne kadar indirim var? 2026 Mart sıfır araç kampanyalarıSıfır araç alacaklar dikkat! Hangi markada ne kadar indirim var? 2026 Mart sıfır araç kampanyalarıEkonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 18 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 18 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meral Akşener: Ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorumMeral Akşener: Ben siyaseti bıraktım, gerisini bilmiyorumGündem
İran siyasetinin kritik ismi: Laricani’nin ölümü siyasette dengeleri nasıl etkiler?İran siyasetinin kritik ismi: Laricani’nin ölümü siyasette dengeleri nasıl etkiler?Dünya

 