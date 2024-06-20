Bayram sonrası AK Parti'de yoğun mesai: Erdoğan, belediye başkanlarıyla bir araya gelecek

AK Parti, bayram tatili sonrası yoğun gündemle çalışmalarına devam edecek. 31 Mart mahallî seçimlerindeki oy kaybının sebeplerini detaylı bir şekilde araştıran parti kurmayları, önümüzdeki hafta başında MYK toplantısında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Pazartesi günü yapılacak olan MYK toplantısında, bayram tatili süresince yapılan saha gözlemleri ve tespitler değerlendirilecek. Ayrıca, ay sonu gerçekleştirilecek olan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Sekiz Bakan sunum yapacak

Kızılcahamam’da düzenlenecek ve 30 Haziran’da başlayıp 2 Temmuz’da sona erecek olan kampta, sekiz Bakan sunum yapacak. Kampın ilk gününde genel başkan vekilleri belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı ve sohbet programında bir araya gelecek. Ardından genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları yapacak.

Cumhurbaşkanı belediye başkanlarına hitap edecek

Kampın ikinci gününde, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yaparak ilk oturum tamamlanacak. İkinci oturumda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık bir şekilde belediye başkanlarına hitap edecek. Erdoğan’ın burada Cumhur İttifakı’nın devamı, toplumda ve tabanda beklenen değişim hamlesi ile ilgili güçlü mesajlar vermesi bekleniyor.

Birçok mesele Erdoğan'a iletilecek

Konuşmanın ardından toplantı basına kapatılarak Erdoğan’ın da katılımıyla genel istişare ve değerlendirme bölümüne geçilecek. Burada Belediye başkanları yaşadıkları problemleri bizzat Erdoğan’a iletme fırsatı bulacak. Belediye başkanlarının yaşadıkları bütçe sıkıntısını, borçların fazlalığı, personel maaşları ve bürokratik engeller gibi birçok meseleyi bizzat Erdoğan’a ileteceği belirtiliyor.