Bayram sonrası kritik hafta: CHP'de şimdi ne olacak?

Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesinde, mutlak butlan kararı ile genel merkezine zorla girilen CHP'de, mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı kararla koltuğundan uzaklaştırılan Özgür Özel arasındaki ayrışma yeni haftada daha da sertleşecek.

CHP, bayramın son günü olan 30 Mayıs'ta aynı saatte iki liderin düzenlediği iki ayrı bayramlaşma programı ile gündemdeydi.

Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin önünde farklı illerden gelen partililere hitap ederken, Özel Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Özel'in Güvenpark'taki konuşması sırasında sık sık "Kılıçdaroğlu istifa", "Hain Kemal" sloganları atılırken, konuşmanın ardından topluca Anıtkabir'e yüründü. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında ise bazı partililere yönelik "FETÖ'cü" suçlaması dikkat çekti.

Peki dokuz günlük bayram tatilinin ardından CHP'yi neler bekleniyor? DW Türkçe'den Gülsen Solaker derledi.

Butlan sonrası ilk grup: Özel'in gövde gösterisi

Tatil sonrasında TBMM'nin de açılmasıyla CHP için ilk kritik randevu yarın yapılacak grup toplantısı olacak.

Mutlak butlan kararı ve genel merkezin polis tarafından basılmasının hemen ardından Özel, kapalı grup toplantısında oy birliğiyle CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti ve bu durum, gerilimi Meclis zeminine taşımıştı.

Özgür Özel, butlan kararı sonrasındaki ilk grup toplantısını geniş bir katılımla yaparak gövde gösterisi planlıyor. CHP'nin 138 milletvekilinin ezici çoğunluğun desteğini alan Özel'in bundan sonra toplantılarını TBMM’de sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve taraftarlarının, TBMM Başkanlığı'nı devreye sokarak grup toplantısını engelleme girişimlerini sürdürmeleri de öngörülüyor.

Parti Meclisi ve MYK toplantıları nasıl olacak?

Bir diğer tartışma konusu partinin yetkili organlarının ne zaman ve nasıl toplanacağı.

Mahkeme kararıyla Özel dönemindeki Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından 2023 kurultayı öncesindeki PM'nin toplanması gerekiyordu.

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, eski PM üyelerine yönelik resmi tebligat süreçleri tamamlanmadığı gerekçesiyle toplantıları belirsiz bir tarihe erteledi.

Geçmiş dönemdeki Parti Meclisi'nde de fiilen Özel yönetimine yakın isimler çoğunlukta. Kılıçdaroğlu'nun PM'yi bu nedenle toplamaktan kaçındığı belirtilirken, isterse Özel cephesi 12 üyenin isteğiyle PM'yi toplama hakkına sahip.

Ancak bunu yapmak Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını tanıma anlamına geleceği düşüncesiyle Özel yönetimi PM'yi toplantıya çağırıp çağırmamakta henüz kararsız.

Kurultay yapılabilecek mi, ne zaman?

CHP ile ilgili bayram sonrasına sarkan bir diğer önemli tartışmada da kurultayın toplanıp toplanmayacağı konusu.

Özgür Özel cephesi kurultayın Siyasi Partiler Kanunu uyarınca 45 gün içinde toplanmasını istiyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise istinaf mahkemesinin koyduğu tedbir kararı kalkmadan kurultay takviminin işletilemeyeceğini öne sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun böylelikle meseleyi zamana yayarak yönetimi elinde tutmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

Ancak sadece Özel ekibi değil CHP'li olmayan bazı hukukçu siyasetçiler de mevzuata göre kurultayın bir an öce toplanması gerektiğini belirtiyor.

Bu isimlerden Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istinaf kararı sonrası CHP'nin son kurultayının Temmuz 2020'ye kadar geri gittiğini hatırlatarak, CHP'nin bu yaz 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmaması durumunda yasalar gereği bir sonraki seçime girme yeterliliğini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Bu kapsamda Özel cephesi bayram tatili sırasında delegelerle irtibata geçti.

Delegelerin ilk iş günü olan bugün noter kanalıyla kurultayın toplanması için imza vermesi bekleniyor. Kurultayın toplanması için gerekli olan delege sayısının fazlasıyla geçildiği belirtiliyor.

Delegelerin yarıdan bir fazlası ıslak imzalı dilekçeyle kurultay çağrısı yapabiliyor. Ancak yeterli delege sayısına ulaşılsa bile Kılıçdaroğlu'nun bu talebe olumlu karşılık vermesi beklenmiyor.

Bu arada DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Özel yönetiminin bir endişesi de hukukçuların dikkat çektiği 26 Temmuz tarihi. O güne kadar kurultay yapılamaması durumunda CHP'nin seçimlere girememe ihtimali ile karşı karşıya kalacağını düşünen Özel ekibi, Kılıçdaroğlu'nun süreci zamana yaymaktaki bir niyetinin bu olabileceğinden şüpheleniyor.

Özel ekibi bu nedenle, Haziran ayı içinde kurultay yapılmasında ısrarcı.

Özel ve çevresindeki çember daralır mı?

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç süreci başlatıp başlatmayacağı da izleniyor.

Bir süredir iktidara yakın basında, Özgür Özel ve çevresi ile ilgili yeni soruşturmalar ve hatta dokunulmazlıkların kaldırılmasının gündeme gelebileceğine dair iddialar yer alıyor.

Kılıçdaroğlu bayramlaşma konuşmasında iptal edilen 38'inci kurultayda "delegenin iradesinin sakatlanmış olduğunu" iddia ederek, "Atatürk'ün emanetinin pavyon masalarında meze edildiğini" ileri sürdü. "Şimdi bana soruyorlar: Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben hesap soracağım. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim" ifadelerini kullandı.

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden yaptığı FETÖ suçlamasının da Özel aleyhine yeni soruşturmaların fitilini ateşleyebileceği yorumları yapılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" demişti.

Özel 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gece Meclis'e gelerek Genel Kurul oturumunda konuşma yapan ve darbeyi kınayan isimdi. Özgür Özel o tarihte grup başkan vekiliydi.

Özgür Özel hakkında TBMM'de toplam 55 fezleke bulunuyor.

Hukuk karmaşası: Yargıtay ve YSK süreçleri

Bu arada mutlak butlan kararına ilişkin hukuki süreç sürüyor. Genel merkezden çıkartılan ve genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özel yönetimi Yargıtay'a itirazda bulunmuştu.

Pek çok hukukçu Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kılıçdaroğlu'na mazbatasını vermediğine ve konuyu askıda bırakarak CHP genel başkanı olarak ilan etmediğine dikkat çekiyor.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre CHP'de Özel'i genel başkan olarak görmeyi sürdüren yüzlerce üye YSK'ya başvurarak "CHP'nin genel başkanı kim?" sorusunu yöneltti. Ancak henüz bu soruya bir yanıt alınamadığı belirtiliyor.

Önümüzdeki dönemde Yargıtay'ın alacağı karar hukuki durumun netliğe kavuşması açısından kritik önemde.