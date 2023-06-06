Bayram tatili 9 güne çıktı

ANKARA (EKONOMİ)



28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminin ardından oluşan yeni Kabine ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan açıklamasının ilk bölümünü siyaset ve dış politikaya ayırdı. Erdoğan, buğday taban fiyatının 1000 liralık prim dahil 9250 lira, arpada ise 7500 lira olarak belirlendiğini kaydederken, Bayam tatilinin de 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

Konuşmasında ılımlı mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin Türk demokrasisinin dünyada referans alınan bir konuma yükseldiğini gösterdiğini bildirdi. Asıl meselenin siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmemesi olduğunu bildiren Erdoğan, “Sandıkla kapandıktan sonra hep birlikte önümüze bakabiliyorsak millet olarak kimse bileğimizi bükemez” ifadelerini kullandı.

Birlik beraberlik tablosunun ülke açısından bir kazanç olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, muhalefetin hatalarından ders alarak bekaya dair konularda daha hassas davranmasını ümit ettiklerini vurguladı. Erdoğan ortak Türkiye paydasında buluşma çağrısına toplumun tüm kesimlerinden cevap beklediklerini söyledi.

“Her yeni başlangıç yeni umut, yeni heyecan, yeni atılım” demektir diyen Erdoğan, yeni kabine ile Türkiye yüzyılının inşası için hep birlikte yola devam ettiklerini bildirdi.

Seçmenlerle iradesini farklı şekilde kullananların sesine kulak verdiklerini ifade eden Erdoğan, 28. Dönem milletvekili olarak hizmet verecek önceki bakanların hepsine teşekkür etti ve COVID-19 ve 6 Şubat depremlerinde insanüstü çaba sarf ettiklerini hatırlattı.

Türkiye yüzyılı

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefinin çok çalışmayı gerektirdiğini bildiren Erdoğan, “Kabine üyelerimiz tecrübeleri, uzmanlık alanları itibarıyla bunun mimarları arasında yer alacak vasıflar ziyadesiyle sahiptir” diye konuştu.

Yeni kabinen işinin kolay olmadığını biliyoruz diyen Erdoğan, “Asıl zorluk devralınan mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir. Türkiye her konuda dünden daha ileri gitmeye, daha hızlı olmaya mecburdur.” Dedi.

Siyasi hayatı boyunca seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirdiğini belirten Erdoğan, yeni dönemde de verilen tüm sözlerin takipçisi olacağını aktardı.

İstikrar ve Güven ile Türkiye yüzyılını inşa edeceklerini belirten Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulmasından aile sapkın adımlardan korunmasına kadar her adımı atacaklarından bahsetti.

Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifini Meclis takdirine yeniden sunacaklarını vurguladı.

Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu dahil enerji hamlelerinin süreceğini belirten Erdoğan, yeni dönemde izlenecek politikalarla ilgili şunları söyledi:

“Şehir hastanelerini artıracağız, eğitimi 21 yıldır olduğu gib ilişte başında tutacağız.

Adalet hizmetlerinin etsin sağlanması reformu artacak, terör örgütlerine zehir tacirlerine verdiğimiz mücadele kararlılıkla yürütülecek.

Gıda güvenliği tarımsal üretimi artıracak projeler devreye alacağız. Savunma sanayi atılımlarına yenilerini ekleyeceğiz, sanayi teknoloji alanında TOGG gibi katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazesini çeşitlendirceğiz.

Ticartete yeni pazara açılarak ihracat yukarı taşınacak. Ulaştırmada ülkemizi yollar, tüneller, hızlı tren hatları, ile ilmek ilmek dokuyacağız.

Turizmde potansiyeli üst düzeyde harekete geçireceğiz, Gençlerimizi eğitim, spor, iş hayatına her konuda destekleyeceğiz. Çevre şehircilikte Türkiye’nin çehresini değiştirecek adımlar atacağız.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz. Deprem yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini lik sene içinde olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yeni yuvayla buluşturacağız.

Şehirleri, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel açıdan eskiden daha canlı hale getireceğiz.

Yatırım, üretim, ihracat, istihdam e büyümeden taviz vermeden ekonomiyi güçlendireceğiz.

“Seçimler ekonomiye güveni ardırdı”

Hayat pahalılığı ve fahiş fiyatı millet gündeminden çıkarmaya kararlıyız. Açıklanan ilk veriler, bu çabalarda elimizi güçlendiren öncü sinyaller. Seçimlerin istikrardan yana sonuçlanması ekonomiye güveni artırdı.

Mayıs’ta Ekonomik Güven endeksi 1,4 arttı. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan PMI 50’nin üzerine çıktı. Enflasyon Mayıs’ta yüzde 40’ın altına geriledi.

Nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu şekilde dualarını alarak anavatanlarına dönüşünü teşvik edeceğiz. Girişimci, aktif dış politika sürdürerek küresel barışa katkı sağlayacağız.

Buğday fiyatlarını açıkladı

Erdoğan buğday fiyatını 8200 lira açıkladı, primle birlikte 9200 olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buğday ve arpa üreticilerinin merakla beklediği taban fiyatları da açıkladı.

Fiyatı tespit ederken maliyetler, iç ve dış piyasa gelişmeleriyle gıda güvenliğini dikkate aldıklarını belirten Erdoğan, “TMO alım fiyatını ekmeklik buğdayda 8200 lira, arpa için 7 bin lira olarak kararlaştırdık. ÇKS'ye kayıtlı üreticilere ton başına buğday için 1000 lira ve arpa için 500 lira verilecek. Yani buğdayda ton başına 920 lira, arpada 7500 lira geçecek” diye konuştu.