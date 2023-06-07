Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzadı mı?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Kurban Bayramı için vatandaşlar tatil planı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatiilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil ne zaman başlayacak?

Kurban bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında kutlanacak. 26 Haziran ve 27 Haziran günleri resmi kurumlarda çalışanlar idari izinli sayılarak tatil 9 güne çıkarılacak.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.

“Bayram tatili kaç gün” sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.”

Kurban Bayramı ne zaman?

27 Haziran Salı arefe günü,

28 Haziran Çarşamba bayramın 1. günü,

29 Haziran Perşembe bayramın 2. günü,

30 Haziran Cuma bayramın 3. günü,

1 Temmuz Cumartesi bayramın 4. günü.