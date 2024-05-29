Bayram tatili öncesi otobüs bileti alanlar dikkat! Fahiş fiyatlara bilet almayın

Birçok otobüs firmasının online bilet satış platformlarında biletlerin tükenmiş göründüğü belirtiliyor. Durumu fırsata çeviren bazı acenteler ise bilet fiyatlarını normalin çok üzerinde satıyor. Özellikle büyük şehirlerden Anadolu'ya yapılacak seferlerde fiyatların neredeyse iki katına çıktığı gözlemleniyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, bu durum karşısında ciddi maddi zorluklar yaşıyor. Tüketiciler, bilet fiyatlarındaki bu artışların ve bilet bulamama sorunlarının önüne geçilmesi için yetkililerden denetim ve düzenleme talep ediyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, konuyla ilgili Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan ve TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü haberglobal.com.tr'den Şifa Kaymak'a değerlendirmelerde bulundu.

"Otogardan alın"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, açıklamasında "Kara borsa satışları için vatandaşları uyarıyorum. Uygulamada 800 lira olan hat için bayide 1000 lira veriyorsanız şikayet edin. Bu tip olaylarla karşılaşılıyorsa acente dışında otogarlardan alınsın.

Bir ana serviste bilet 800 lira ise 800 liradır. İlave servislerde bu durum farklıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bize tatilden 3 gün önce ve 3 gün sonra için ilave seferleriyle ilgili açma müsaadesi veriyor. Ama bazı uyanıklar nasıl olsa izin verilecek diye ilave servisler açmışlardır. Bunun cezası büyüktür. Olmaması gereken bir şeydir. Vatandaşlar bu gibi durumlarda muhakkak şikayet etsin." uyarısında bulundu.

TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise vatandaşı kandırmanın hukuki yaptırımlarının ağır olduğunu belirterek "Satıcı işletmeler mal ve hizmetlerini verirken tüketiciye karşı açık, şeffaf ve doğru yaklaşım sergilemeleri hukuki, ahlaki ve etik sorumluluklarıdır. Müşteri memnuniyeti dediğimiz olayda tüketici satıcının kendisine yaklaşımında aldatmayacağını, kandırılmayacağını düşünerek hareket etmekte ve satıcıya güvenmek istemektedir. Bazı Otobüs firmalarının uygulama üzerinden bilet almak isteyen tüketici uygulamada biletin olmadığını görmekte ancak aynı firmanın bilet satan acentasına gittiğinde ise bileti biraz daha fazla bir fiyata (100 TL gibi) bulabilmektedir. Bu durum tüketici mecburiyetinin kötüye kullanılması olup 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6 maddesinde düzenlenen Satıştan Kaçınma hükmüne (6502/6-1,2) de aykırılık oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

Bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşın ne yapması gerektiğini açıklayan Güllü şöyle devam etti:

Cezası olduğunu belirten Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6'ncı maddesinde;

Satıştan kaçınma

MADDE 6 – (1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz.

(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.

(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.

Böyle bir durumla karşılaşan tüketici ilgili firma hakkında Ticaret Bakanlığına e devlet uygulaması üzerinden şikayette bulunabilir. Şikayet halinde firma hakkında 6502 sayılı Kanunun “Ceza hükümleri” başlıklı 77 nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları uygulanır. 2024 yılı için, fiyat etiketi, satıştan kaçınma gibi aykırılıkların tespit edilmesi halinde aykırılık başına 2.172 TL idari para cezası uygulanacaktır. Tüketicilerin bu şekilde almış olduğu her bilet için hem fiyat etiketine aykırılık hem de satıştan kaçınma nedeniyle 2.172 TL idari para cezası firmaya uygulanacaktır.

Tüketici ödemiş olduğu fazla bilet ücretini avans faizi ile iadesi için yine e devlet uygulaması ile Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir. Hakem heyeti kararı mahkeme ilamı hükmünde olup icra ile tahsili mümkündür.