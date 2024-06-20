Bayram tatilinin 5 günlük acı bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı

9 günlük Kurban Bayramı tatili, pazar günü sonra eriyor. Tatili şehir dışında geçiren vatandaşlar, dönüşü son güne bırakmamak adına şimdiden yola çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bayram tatilinin 5'inci gününe ilişkin trafik kazası bilançosunu açıkladı.

İlk 5 günde 36 kişi yaşamını yitirdi

Buna göre, 24 saatte 696 kaza meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1205 kişi de yaralandı. Bu süre içinde 425 bin 63 araç da denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar, 35 bin 990 araca ise diğer başlıklarda işlem yapıldı. Bayram tatilinin ilk 5 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı da 36'ya çıktı. Toplam 6 bin 550 kişi de yaralandı.

Bakan Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayalım, Trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.