Bayram tatilinin 5 günlük acı bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Bayram tatilinin 5. gününde toplam 696 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 1205 kişi ise yaralandı. Tatilin 5 günü boyunca toplamda 36 kişi hayatını kaybetti, 6550 kişi de yaralandı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili, pazar günü sonra eriyor. Tatili şehir dışında geçiren vatandaşlar, dönüşü son güne bırakmamak adına şimdiden yola çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bayram tatilinin 5'inci gününe ilişkin trafik kazası bilançosunu açıkladı.
İlk 5 günde 36 kişi yaşamını yitirdi
Buna göre, 24 saatte 696 kaza meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1205 kişi de yaralandı. Bu süre içinde 425 bin 63 araç da denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar, 35 bin 990 araca ise diğer başlıklarda işlem yapıldı. Bayram tatilinin ilk 5 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı da 36'ya çıktı. Toplam 6 bin 550 kişi de yaralandı.
Bakan Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayalım, Trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.
Bayram tatilinin 5. günü 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 20, 2024
📍6️⃣9️⃣6️⃣ trafik kazası meydana geldi.
📍1️⃣0️⃣ kişi maalesef hayatını kaybetti.
📍1️⃣. 2️⃣0️⃣5️⃣ kişi yaralandı.
📍4️⃣2️⃣5️⃣.0️⃣6️⃣3️⃣ araç denetlendi.
📍2️⃣3️⃣.2️⃣1️⃣9️⃣ araca hız ve radar işlemi,
📍3️⃣5️⃣.9️⃣9️⃣0️⃣ araca ise… pic.twitter.com/bATZx2Iw4S