Bayram tatilinin acı bilançosu: 48 can kaybı, 6 bin 184 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk altı gününde yaşanan trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, ilk 6 gününde yaşanan trafik kazalarında 48 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 184 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bayram tatilinden geri dönüş yolculuklarının başladığını, trafikte yoğunluğun arttığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 636 trafik kazası meydana geldi. 391 bin 472 araç denetlendi. 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi,23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla yarışılmaz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”