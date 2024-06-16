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Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1421 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yerlikaya, vatandaşlara “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır” diye seslendi.

Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

"9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede:

- 852 trafik kazası meydana geldi.

- 407.731 araç denetlendi.

- 2️4.357 araca hız ve radar işlemi,

- 4️2.720 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır."

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