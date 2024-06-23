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Bayram tatilinin son gününde tatil dönüşü hareketliliği devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde otoyol ve kara yollarında araç hareketliliği artarak devam ediyor.

Haber Merkezi
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Bayram tatilinin son gününde tatil dönüşü hareketliliği devam ediyor
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor. Düzce geçişi İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında araç hareketliliği devam ediyor.

Ulaşımda zaman zaman yoğunluk görülüyor

Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde zaman zaman ulaşımda yoğunluk görülüyor. Bu arada İstanbul istikameti Yeşilyayla ve Hendek gişeleri arasında meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım aksıyor. Otoyol ile kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

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