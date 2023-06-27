Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini yayınladı.

Bayramda Türkiye genelinde görülecek hava durumu şöyle;

27 Haziran 2023 Salı (Arefe günü)

Doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağışlı bir hava görülecek. Marmara'nın ufak bir kısmında ise hafif yağış var. Geriye kalan tüm bölgeler güneşli geçecek.

28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke geneli hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Doğu Karadeniz'de ise çok hafif yağış gerçekleşecek.

29 Haziran 2023 Perşembe

Yağışlı hava Marmara Bölgesi'nde etki olacak. Bayramın ikinci günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın büyük bölümünde yağışlı geçecek.

30 Haziran 2023 Cuma

Yağışlı hava yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.