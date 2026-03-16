Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, aynı zamanda Ramazan Bayramı boyunca görülmesi beklenen hava tahminlerine ilişkin de konuştu. Salı günü ülke genelinde oldukça az yağış beklendiğini ifade eden Çelik, sadece güney bölgelerde, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer kısmen yağış beklediklerini ifade etti.

"Bayram boyunca ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak"

Çarşamba günü Batı bölgelerden başlayan yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini belirten Çelik, "Çarşamba günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağış var. Perşembe günü yani arife gününden itibaren ise 4 gün boyunca ülkenin hemen hemen tamamında yağış geçişleri göreceğiz. Sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde biraz daha az yağış olacak. Onun dışında ülkenin tamamında arife gününden itibaren yağış bekliyoruz. Arife günden itibaren ülkenin hemen hemen tamamında yağış var. Bu yağışlar özellikle Akdeniz ve Güney Doğu Doğu bölgesinde zaman zaman kuvvetli yağışlara sebep olabilir. Kuvvetli yağış şeklinde görülebilir. Ancak onun dışında ülkenin tamamında perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü için aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemediklerini ifade eden Çelik, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.