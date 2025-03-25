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Bayramda hava nasıl olacak? Yeni sistem giriş yapıyor, sıcaklık birden düşecek

Ramazan Bayramı’nda Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Batı kesimlerden ülkeye giriş yapan yağışlı sistem, sıcaklıkları birden düşürecek.

Haber Merkezi
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Bayramda hava nasıl olacak? Yeni sistem giriş yapıyor, sıcaklık birden düşecek
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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yağışla birlikte azalması bekleniyor.

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni bir yağışlı sistem geliyor

 Yarın, Rize ve Artvin çevresinde yağış beklenirken, cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı sistem yurdun batısından başlayarak ülke genelinde etkili olacak.

Ramazan Bayramı’nda sıcaklıklar düşüyor

Arife günü, iç kesimler hariç yurdun tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın birinci ve ikinci günü de etkili olacak yağış, sonrasında yavaş yavaş yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte biraz azalacak.

Arife günü beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 21, İstanbul'da 17, İzmir'de 21, Antalya'da 19, Adana'da 25, Samsun'da 19, Diyarbakır'da 28, Erzurum'da 17 derece civarında seyredecek.

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