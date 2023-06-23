Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz olarak yapılacak. Başkentray, İzban ve Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu bayramda ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Kurban Bayramında İstanbul, Ankara, İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz yapılacak. Başkentray, İzban ve Marmaray, Kurban Bayramında ücretsiz çalışacağını duyurdu.

Kurban Bayramının başladığı 28 Haziran gününden başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosunda toplu taşıma hizmetleri ücretsiz yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00’dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Otoyol ve köprüler ücretsiz mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00’dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.