Bayramda üç büyükşehirde köprü, otoyollar ve toplu ulaşım ücretsiz
Yap-işlet-devret projeleri dışında köprü ve otoyollar ile toplu ulaşım bayramlar dolayısıyla 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.
İHA
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Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.
Yap-işlet-devret projeleri haricindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri de ücretsiz olacak.