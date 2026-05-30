Bayramdan sonra bine yakın faili meçhul ölüm tekrar incelenecek

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyon kapsamında faili meçhul dosyalarının açılmaya devam edileceği öğrenildi.

Tekrar incelenmeye başlanan 638 faili meçhul dosyanın yanı sıra 81 şehirde bini aşkın dosyanın daha raftan indirileceği bilgisi edinildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman ve 2011 yılında Antalya’daki Rixos Otel lojmanında hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın dosyalarının da bu listede yer aldığı belirtildi.

Nadira Kadirova dosyası

2015 yılında Türkiye’ye yerleşen Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, 23 Eylül 2019 akşamı Ankara’daki evinde ölü bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir süre sonra olayın “silahla gerçekleştirilmiş bir intihar” olduğunu açıklamıştı. Kadirova’nın yakın bir arkadaşı ise genç kadının tacize uğradığını ve kendisini öldürmek istediğini söylediğini iddia etmişti.

Yeldana Kaharman dosyası

Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman, 2019 yılında Elâzığ’daki evinde asılı hâlde ölü bulunmuştu. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan Kaharman, aynı zamanda Elâzığ’da yerel yayın yapan Kanal 23 televizyonunda muhabir ve program sunucusu olarak görev yapıyordu.

Kaharman’ın ölümü de kayıtlara intihar olarak geçmişti.

Burak Oğraş dosyası

2011 yılında Antalya’daki Rixos Otel lojmanında hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın ölümü ilk etapta yüksekten düşme ya da “intihar” şüphesiyle kayıtlara geçmişti.

2019 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan adli raporlarda, Burak Oğraş’ın intihar etmediği; bir kişi ya da kişiler tarafından aşağı atılarak öldürülmüş olma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edilmişti.