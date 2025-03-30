Bayramın ilk günü hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 198 sürücüye radar cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak, "Lütfen aşırı hız yapmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor" çağrısında bulundu.

Bayram tatilinin birinci günü olan cumartesi gününe ilişkin denetim verilerini paylaşan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı Tatilinin 1. Günü (Cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20.198 sürücüye işlem yapıldı. 54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19.326 kilometrelik güzergâhta EDS sistemlerimizle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıyoruz" dedi.

🚨”LÜTFEN AŞIRI HIZ YAPMAYIN, SEVDİKLERİNİZ SİZİ BEKLİYOR”🚨

Ramazan Bayramı Tatilinin 1. Günü (Cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20.198 sürücüye işlem yapıldı.



54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19.326 kilometrelik… pic.twitter.com/u9kZSZQglj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2025

Yerlikaya, rakamları paylaştı:

"Gündüz; 759’u Jandarma, 512’si Polis olmak üzere toplam 1.271 Mobil Radar ile gece; 400’ü Jandarma, 201’i Polis olmak üzere toplam 601 Mobil Radar ile hız denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır.

Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz!

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın."